У «Феррари» будет новый руководитель

Команда Формулы-1 «Феррари» получит нового руководителя до конца уходящего календарного года.

В начале декабря было объявлено об уходе с поста прежнего «босса» итальянской «стайни» Маттиа Бинотто, который решил подать в отставку по собственному желанию. Но, похоже, вакантная должность недолго будет оставаться таковой – по информации немецких СМИ, президент «Феррари» Джон Элканн уже нашел замену бывшему менеджеру – им станет француз Фредерик Вассер, занимающий аналогичную позицию в команде «Альфа Ромео».

Официально о назначении Вассера будет объявлено уже до конца 2022 года, ну а пока эксперты оценивают такое назначение и то, как оно скажется на перспективах «Феррари» в сезоне-2023. В частности, свои прогнозы дают и аналитики беттинг-сферы, а именно – специалисты известной компании Ubet,в чьей линии всегда есть широкий выбор объектов для пари на автогонки. И если скачать Ubet на Android в виде удобного мобильного приложения, то, отыскав соответствующие котировки на итоги новой кампании в Формуле-1, можно сделать вывод о том, что «Феррари» будет непросто удержать даже свои прежние позиции в Кубке конструкторов.

Сейчас, по мнению экспертов, «Скудерия» лишь третья в очереди за титулом в кампании 2023 года. И те любители автоспорта, которые регулярно делают прогнозы на формулу 1, в курсе, что такая позиция – это регресс по сравнению с сезоном-2022, в котором «Феррари» финишировала на втором месте. Шансы итальянской «стайни» выиграть Кубок конструкторов в новом году, оценены лишь в 20% вероятности. По данному показателю «Скудерия» уступает не только главному фавориту сезона и действующему победителю из «Ред Булл» (50% шансов), но и команде «Мерседес», которой аналитики отводят почти 40% вероятности успеха.

Напомним, что в сезоне-2022 «Феррари» закончила чемпионат на второй строчке в зачете Кубка конструкторов, уступив «Ред Булл» 205 очков. Пилотам «Скудерии» удалось выиграть лишь четыре этапа Формулы-1 в 2022 году – это Гран-при Бахрейна, Австралии, Великобритании и Австрии.

В целом сезон для «Феррари» получился довольно стабильным, а лидер команды – Шарль Леклерк занял вторую ступень в чемпионате пилотов, уступив лишь главному триумфатору кампании Максу Ферстаппену из «Ред Булл». Сумеет ли новый «босс» итальянской «стайни» сохранить этот уровень выступления его гонщиков в 2023 году, или даже приумножить успехи предшественника? Вопрос, ответ на который мы начнем узнавать, уже начиная с марта, когда состоятся первые гонки новой кампании.