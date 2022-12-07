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В РФ начались продажи нового кроссовера Hyundai Casper по цене от 1,1 млн рублей

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Российский авторынок пополняется новыми моделями авто, которые ранее не были представлены в стране.

Очередной новинкой стал кроссовер Hyundai Casper, который в основном поставляют в РФ под заказ, что выяснила «Российская газета».

Стоимость автомобиля составляет от 1 079 000 рублей до 2 100 000 рублей, но точную цену называют в день заключения договора. Hyundai Casper представляет собой компактный кроссовер, длина которого составляет 3 595 мм.

В салоне четыре посадочных места и небольшое багажное отделение. Моторная гамма может быть представлена 76 или 100-сильным литровым двигателем, работающим с 4-сутпенчатой автоматической КП.

В РФ начались продажи нового кроссовера Hyundai Casper по цене от 1,1 млн рублей В РФ начались продажи нового кроссовера Hyundai Casper по цене от 1,1 млн рублей В РФ начались продажи нового кроссовера Hyundai Casper по цене от 1,1 млн рублей

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