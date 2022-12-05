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Глава АВТОВАЗа Соколов допустил возможность сборки авто с дружественными странами

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Президент отечественной компании заявил, что АвтоВАЗ – это открытая компания.

В интервью Forbes глава АВТОВАЗа Максим Соколов допустил возможность сборки авто с дружественными странами, причем уточнил, что речь идет об автомобилях классов C и D, которые можно собирать с партнерами из дружественных стран.

При этом президент компании говорит о том, что сборку авто можно организовать на одной из площадок, в том числе и ижевской.

О возможных партнерах Соколов говорить не стал, но отметил, что возможные партнеры акционерами АвтоВАЗа не станут, ведь Renault может выкупить акции обратно в течение шести лет.

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