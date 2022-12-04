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Autonews: автодилеры Geely в Белоруссии отказываются продавать автомашины россиянам

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С российским паспортом приобрести автомобиль марки Geely в Белоруссии не получится, что выяснили журналисты.

При этом купить Lada или Renault с использованием российского паспорта можно без проблем. Журналист Autonews обратился в салон Geely в Белоруссии с целью купить автомобиль.

Однако ему отказали в оформлении покупки на паспорт РФ, вместо этого ему предложили найти человека из Белоруссии и оформить покупку на него, чтобы в дальнейшем переоформить машину.

Причины отказа продавать машину гражданину РФ дилер называть не стал.

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