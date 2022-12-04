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СМИ: Автоконцерн АВТОВАЗ приостановил проект новой LADA Niva в 2022 году из-за санкций

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Внедорожник LADA Niva должен был пережить смену поколений, а работы по проекту в этом году не продолжились и СМИ выяснили почему.

Если верить источнику «Фонтанки», автоконцерн АВТОВАЗ приостановил проект новой LADA Niva в 2022 году из-за санкций. В частности говорится о том, что некоторые компоненты для новой LADA Niva оказались под санкциями, именно поэтому приняли решение временно отказаться от проекта.

Когда компания Renault Group еще не собиралась уходить, то с АвтоВАЗом они планировали выпустить новый внедорожник в 2024 году.

Было даже известно, что основой для автомобиля станет платформа CMF-B, а также был утверждён дизайн. Кроме этого, сообщалось, что клиренс внедорожника нового поколения составит 240 мм.

lada Lada Niva
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