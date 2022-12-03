Водителям в РФ рассказали, как избавиться от сырости в автомашине зимой

Появление сырости в автомобиле зимой это неизбежное явление.

И действительно, перепады температур приводят к появлению конденсата на внутренних поверхностях автомобиля. Влага в автомобиле является причиной многих проблем, ведь она активно конденсируется в разъёмах и при замерзании.

В результате могут возникать очаги коррозии или механические повреждения элементов. Чтобы избежать проблем, рекомендуется активно использовать зимой кондиционер, который эффективно осушает воздух.

Еще не стоит забывать отряхивать ноги от снега при посадке в салон, так как из-за этого вода оказывается в ковриках и это становится постоянным источником ненужной влаги.