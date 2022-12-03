В РФ появились премиум-кроссоверы Changan Oshan по цене Haval Jolion

На фоне дефицита автомобилей на российском рынке, частные предприниматели стараются восполнить нехватку, доставляя новые машины разными способами.

В результате в России стали предлагать модели, которые ранее не предлагались. Недавно журналисты обратили внимание на объявления о продаже кроссоверов Changan Oshan.

Это автомобили китайской марки, которые относятся к премиальному сегменту. Более того, стоимость моделей сопоставима с ценой Haval Jolion.

Речь идет о таких кроссоверах как X5 и X7 Plus. Их предлагают по цене от 1 850 000 рублей. X5 это кроссовер сопоставимый по габаритам с Jolion, а выделяется он белым цветом с ярко-оранжевыми акцентами.

Моторная гамма представлена 1,5-литровым турбированным двигателем, пару которому составляет робот и переднеприводная система. За подержанный X5 с заявленным пробегом 1,3 тыс. км просят 1 835 000 рублей. Кроссовер X7 Plus немного крупнее.

Его длина 4 700 мм, а салон имеет три ряда сидений.

Мощность 1,5-литрового двигателя составляет 188 л.с., а в качестве трансмиссии доступен 7-скоростной робот с двумя сцеплениями. За такой кроссовер просят 2 385 000 рублей.