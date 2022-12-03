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Компания JAC озвучила комплектации и цены на новый кроссовер JAC JS6 для рынка РФ

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Новый кроссовер дебютировал на российском рынке в двух комплектациях с одной силовой установкой и коробкой передач.

Компания JAC озвучила комплектации и цены на новый кроссовер JAC JS6 для рынка РФ, а также объявила, что заказы на автомобиль уже принимаются.

Новинка имеет такие габариты: 4605/1890/1700 мм, колесная база — 2720 мм. В моторной гамме заявлен только полуторалитровый двигатель мощностью 180 л.с., с которым работает только шестиступенчатый робот.

Компания JAC озвучила комплектации и цены на новый кроссовер JAC JS6 для рынка РФ

В самой доступной комплектации кроссовера будут доступны галогеновые фары, четыре подушки безопасности, круиз-контроль, задние парктроники, регулируемый по наклону и вылету руль, лепестки переключения передач, кожаная отделка салона, подогрев передних сидений, бесключевой доступ, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и многое другое.

Стоимость такой версии – 2 599 000 рублей. Вторая комплектация оценена на 200 тыс. рублей больше, и в списке ее оборудования есть еще панорамная крыша, система кругового обзора, климат-контроль, полностью светодиодная оптика и т.д.

Компания JAC озвучила комплектации и цены на новый кроссовер JAC JS6 для рынка РФ

Источник: Автовести. 

jac JAC JS6
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