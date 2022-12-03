Продажи новых автомашин в России выросли на 19% по итогам ноября 2022 года

Аналитики изучили данные АО «ППК» и выяснили, сколько автомобилей было продано на российском рынке за прошлый месяц.

Как сообщил «Автостат», объёмы продаж новых автомашин в России выросли на 19% по итогам ноября 2022 года в сравнении с прошлым месяцем.

Показатель составил 51 525 реализованных авто, а это в сравнении с ноябрем 2021 года оказалось на 49% ниже. Большая часть из общего показателя пришлась на модели LADA – 21 107 проданных штук.

Второй результат у Chery (5 537 ед.), а в тройке лидеров находится Haval (4 467 ед.). Четвертое и пятое заняли марки Geely и Kia (3 351 и 3 251 ед.). Среди моделей самыми популярными оказались LADA Granta, Niva Travel и Chery Tiggo 7 PRO.