Продажи автомобилей LADA на российском рынке в ноябре увеличились на 80%

По итогам ноября 2022 года в России реализовано 21 726 легковых и коммерческих автомобилей LADA, что является лучшим результатом с начала 2022 года, и на 13,5% выше, чем итоги продаж в октябре 2022 года. Всего за 11 месяцев продано 164 636 LADA.

Главными драйверами продаж LADA в ноябре стали автомобили семейств Granta и NIVA.

Результат продаж легковых LADA Granta в ноябре 2022 года составил 13 015 автомобилей, что на 80% выше, чем итоги продаж модели в ноябре годом ранее.

LADA NIVA Legend продемонстрировала наибольший рост: в ноябре 2022 года было реализовано 3 222 автомобиля, что на 132,6% выше, чем в ноябре 2021 года. Также ноябрьские продажи LADA NIVA Legend являются лучшим показателем в 2022 году.

Позитивными итогами в ноябре 2022 года отметилась и NIVA Travel: продано 3676 автомобилей, что значительно превышает показатели продаж модели в предыдущие месяцы 2022 года и на 64,6% больше относительно ноября 2021 года.

Источник: пресс-служба АвтоВАЗа.