Эксперты составляли список учитывая оценки за надежность от Consumer Reports.

Автосайт TOPSPEED составил рейтинг из 10 самых ненадежных SUV в 2022 году, который возглавил компактный Volkswagen Taos.

Чаще всего владельцы этого кроссовера сталкиваются с проблемами с двигателем, топливной системой, коробкой передач и электроникой. В результате у модели очень низкие оценки надежности – 1 балл из 100 возможных.

На три балла больше заработал Volkswagen Tiguan 2022 года, у которого почти все те же проблемы. Следом в списке расположился Mercedes-Benz GLC 2022 года, у которого уже четыре балла, но не наблюдается серьезных проблем с двигателем.

Ненадежным является и Volvo XC60 2022 года, в котором чаще всего ломается двигатель и выходят из строя электронные системы. Числится в этом списке и Ford Mustang Mach-E.

Этот электрокар имеет проблемы с электродвигателем и бортовой электроникой. Последние два автомобиля также имеют по четыре балла за надежность.

На один балл выше надежность Kia Sorento 2023, у которого проблемы с установкой и электрикой Также ненадежными являются Buick Encore, Jeep Cherokee, Nissan Pathfinder и Hyundai Tucson. Все автомобили кроме последнего получили по 5 баллов, а Hyundai Tucson – 6 баллов из 100 возможных.