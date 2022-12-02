Россиянам начали продавать новые седаны Сhevrolet Cobalt по цене от 1 млн рублей

Седаны узбекской сборки снова стали доступны для покупки на российском рынке, правда предлагают его пока еще не все дилеры.

Россиянам начали продавать новые седаны Сhevrolet Cobalt, которые оценены от 1 050 000 рублей. Некоторые дилеры предлагают модель узбекской сборки.

Модель выпускается в двух комплектациях с 1,5-литровым 106-сильным двигателем, пару которому может составлять 5-ступенчатая механическая или 6-скоростная автоматическая коробка передач.

Уже в базовой версии седан доступен с двумя подушками безопасности, кондиционером, подогревом передних сидений, 14-дюймовыми колесными дисками и противотуманными фарами.

Источник: Автовести.