Главная » Новости

Россиянам начали продавать новые седаны Сhevrolet Cobalt по цене от 1 млн рублей

Просмотров 6 Опубликовано Обновлено

Седаны узбекской сборки снова стали доступны для покупки на российском рынке, правда предлагают его пока еще не все дилеры.

Россиянам начали продавать новые седаны Сhevrolet Cobalt, которые оценены от 1 050 000 рублей. Некоторые дилеры предлагают модель узбекской сборки.

Модель выпускается в двух комплектациях с 1,5-литровым 106-сильным двигателем, пару которому может составлять 5-ступенчатая механическая или 6-скоростная автоматическая коробка передач.

Уже в базовой версии седан доступен с двумя подушками безопасности, кондиционером, подогревом передних сидений, 14-дюймовыми колесными дисками и противотуманными фарами.

Источник: Автовести. 

Сhevrolet Сhevrolet Cobalt
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО