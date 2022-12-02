Подготовка защитных пленок для автомобиля

Защитная пленка оберегает наружные и внутренние элементы автомобиля от царапин и улучшает его вид. Для обеспечения максимального удобства монтажа пленок используются готовые выкройки, нарезанные при помощи высокотехнологичного оборудования.

Преимущества использования лекал

Выкройки на автомашину вырезаются по электронным чертежам на плоттере. Защитная пленка с нарезанными на ней лекалами проста в монтаже и не нуждается в подрезке на автомобиле. Использование лекал позволяет обойтись без ножей при нанесении пленки на поверхности, благодаря чему исключается риск повреждения авто. Готовые выкройки позволяют:

сэкономить время на работу;

сократить расход дорогостоящей защитной пленки;

выполнить монтаж защитной пленки без резки острым инструментом по кузову.

Готовые лекала для кузова автомобиля используются при установке антигравийной пленки на его наиболее уязвимые части, включая следующие:

передний бампер;

капот;

фары;

крылья;

пороги;

зоны под ручками;

передок крыши;

кромки дверей;

погрузочная полоска;

зона погрузки на заднем бампере.

Выкройки для кузова

Бесспорный плюс лекал заключается в том, что при установке защитной пленки исключается вероятность причинения вреда ЛКП кузова. Они в точности повторяют очертания деталей автомобиля, благодаря чему отпадает необходимость в применении ножа для подрезки. Помимо того, это значительно сокращает время установки пленки, поскольку ее не приходится подгонять по месту. При желании заказчик может внести различные корректировки, например, изготовить элементы чуть больших размеров (с подворотами).

Выкройки для салона

Пыль внутри машины заметна сильнее, чем снаружи, поэтому автовладельцы протирают салон чаще, чем кузов. В результате на деталях салона остаются микроцарапины, которые делаются все более отчетливыми и заметными с каждой протиркой. Поэтому глянцевая пластмасса и глянцевая древесина в салоне авто подвержены образованию царапин в большей мере, чем внешние кузовные элементы. Защитная пленка помогает этого избежать, сохранив новизну вставок в салоне на протяжении длительного времени. Лекала для защиты салона автомобиля выполнены так, что при установке пленки нет необходимости в его разборке или демонтаже элементов интерьера.

Заказ комплекта лекал из защитной пленки для авто позволяет существенно сэкономить время на ее самостоятельном наклеивании. Поскольку выкройки вырезаются с использованием плоттера, они имеют ровные края и линии.