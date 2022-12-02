Tesla начала поставки электрогрузовика Semi с трехлетним опозданием

Электрический грузовик с интересным дизайном и выдающимися характеристиками был представлен еще в 2017 году.

После автомобиль не раз замечали во время тестирования, а их поставки клиентам должны были начаться еще три года назад.

Однако только недавно Tesla начала поставки электрогрузовика Semi и первым клиентом стала компания PepsiCo. О том, изменились ли характеристики грузовика, или произошли какие изменения, глава компании не рассказал.

Передача первого грузовика сопровождалась торжественным мероприятием на заводе в Неваде, на котором никаких новых подробностей о Tesla Semi не раскрыли.