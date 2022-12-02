«Ведомости»: АВТОВАЗ продает автомашины LADA в Казахстане дешевле, чем в РФ в 2022 году

Журналисты обратили внимание, что автомобили LADA поставленные в Казахстан обходятся дешевле, чем эти же автомобили стоят в России.

То, что АВТОВАЗ продает автомашины LADA в Казахстане дешевле, чем в РФ в 2022 году, выяснили «Ведомости», объясняя даже причины такого факта.

Как сообщили журналисты, ситуация сложилась на фоне дефицита новых машин в РФ, полумонопольного положения «АвтоВАЗа» на внутреннем рынке и возможности задействовать федеральные программы поддержки спроса.

Так, в Казахстане LADA Granta в начальной комплектации с 1,6-литровым 90-сильным мотором и механической КП оценена в 635 700 рублей. Это следует из данных официального сайта, но дилеры продают их по цене от 648 700 до 687 700 рублей.

При этом в России эта же версия продается за 678 300 рублей без учета спецпредложений и программ, а у дилеров она доступна и вовсе минимум за 724 900 рублей.