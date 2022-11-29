Актуальный модельный ряд Geely в России

Компания «Geely» — широко известный в мире китайский производитель автомобилей. По объемам инвестиций в ряд научных и конструкторских исследований, она находится на первом месте среди конкурирующих компаний. С «Geely» сотрудничают многие мировые лидеры автопроизводства.

Преимущества автомобилей Geely

Сегодня Geely — очень популярные автомобили в России. В стоимостном отношении они считаются лучшими. На сегодняшний день автомобили Geely Tugela купить у официального дилера можно по очень выгодной цене. Когда автовладельцам задают вопрос о том, почему они купили Geely, чаще всего они говорят о лучшем соотношении стоимости и качества, хорошем оснащении, удобстве и красивом дизайне.

Популярные модели Geely в России

Китайская компания оснащает свои заводы передовым оборудованием и пользуется новейшими инженерными достижениями. Такое ответственное отношение к работе не могло не дать соответствующих результатов. В настоящее время Geely модельный ряд и цены у официальных дилеров в России очень привлекательны для покупателей. На российском рынке представлены для продажи несколько автомобилей:

Geely МК;

Geely Emgrand;

Geely МК Cross;

Geely Tugela.

Цены на Geely у официальных дилеров в РФ начинаются от 300 тысяч рублей и редко доходят до половины миллиона. На стоимость влияют комплектация и модель.

Как приобрести автомобиль Geely

Для приобретения нового автомобиля Geely, на лучших условиях, стоит обратиться в автосалон Джили в Ульяновске, где предлагают широкий выбор моделей по выгодным ценам. На каждую машину предоставляется гарантия завода. Владельцы новых автомобилей могут и в дальнейшем времени обращаться к официальному дилеру, который обеспечивает клиентам сервисное обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт.

При наличии у покупателей вопросов, опытные консультанты ознакомят их с техническими характеристиками моделей, доступными опциями, действующими акциями и условиями покупки. Автомобили возможно купить за наличные, используя безналичный расчет, а также с помощью кредитования под низкие проценты от банка-партнера.

Осуществить покупку можно за минимальное время: клиент сможет уехать на своей новой машине в день обращения. В автосалоне также возможно оформить полисы КАСКО и ОСАГО. Чтобы сделать правильный выбор, клиентам стоит записаться на тест-драйв автомобилей.