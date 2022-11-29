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Частная охрана

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Частное охранное предприятие представляет собой организацию, оказывающую охранные услуги, зарегистрированную в предусмотренном законом порядке. В нем работают лицензированные охранники, имеющие большой опыт в данной сфере деятельности. ЧОП пользуется в работе современным оборудованием, позволяющим вести видеонаблюдение, новейшими системами управления доступом на объект и надежными средствами связи.

Содержание
  1. Охранные услуги
  2. Комплекс охранных мероприятий
  3. Физическая охрана автосервиса

Охранные услуги

Одно из направлений работы ЧОП — частная охрана автосервисов, опытные охранники обеспечат неприкосновенность от действий злоумышленников:

  • дорогостоящего оборудования и инструментов;
  • автомобилей клиентов;
  • денежной выручки.

Частное охранное предприятие готово к организации основательной охраны объектов, находящихся в составе станции техобслуживания по приемлемой цене.

Комплекс охранных мероприятий

ЧОП обеспечит четкую организацию комплексных мер безопасности, что позволит постоянно наблюдать за клиентами автоцентра. С заказчиком согласуется перечень лиц, имеющих беспрепятственный доступ на объект; организуется контроль за въездом и выездом машин.

Обеспечивается проведение визуального осмотра автомобилей по поводу имеющихся повреждений и других нюансов, информация фиксируется в специальном журнале. Охранник и водитель заверяют данные своими подписями. Разрабатывается последовательность действий при выезде автотранспорта из станции техобслуживания.

Физическая охрана автосервиса

Наличие поста охраны в автомастерской всегда показывало высокую эффективность. Имея физическую защиту, можно быть уверенным в том, что личное и клиентское имущество находится под надежной охраной, и это положительным образом отразится на репутации компании. Присутствие сотрудников охраны делает минимальной опасность противоправного действия на объекте. Прошедшие подготовку охранники способны к цивилизованному улаживанию спонтанных конфликтных ситуаций.

Заключив договор с ЧОП, заказчик получает профессиональные услуги по обеспечению безопасности автосервиса. Постоянный пост охраны, современные системы сигнализации и видеонаблюдения, в совокупности, представляют собой надежный инструмент для осуществления видеоконтроля и патрулирования территории охранниками. Таким образом, сводится к нулю возможность проникновения злоумышленников в автосервис.

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