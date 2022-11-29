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Как помогают аварийные комиссары

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Каждый водитель может попасть в аварию даже при неукоснительном выполнении всех ПДД. Из-за волнения многие участники ДТП делают промахи при оформлении документов. Получить помощь в таких ситуациях можно от аварийного комиссара.

Главные обязанности аварийного комиссара

После прибытия на место ДТП аварийные комиссары выполняют следующие действия:

  • производят предварительную оценку нанесенного в результате аварии ущерба ее участникам;
  • делают фотоснимки ДТП;
  • письменно фиксируют показания участников аварии;
  • консультируют участников аварии и предоставляют им психологическую помощь;
  • производят оформление документов;
  • предоставляют помощь в оформлении Европротокола;
  • доставляют пакет документов страховщику.

Порядок действий при вызове аварийного комиссара

Как правило, аварком прибывает по вызову на место дорожно-транспортного происшествия примерно через двадцать минут. На оформление всех документов и Европротокола уходит около получаса. Потом комиссар забирает пакет готовых документов для страховщика. Ряд страховых фирм выплачивают страховку только в том случае, если этот специалист был вызван автомобилистами на место ДТП. Поэтому автовладельцу, если только он из-за аварии не потерял способности двигаться, следует как можно быстрее связаться с аварийным комиссаром по телефону и дождаться его приезда. Надо также приготовить документы на автомашину. Если бланк Европротокола отсутствует, то за ним придется ехать в страховую фирму или ГАИ. Помимо того, его может предоставить аварийный комиссар. Последовательность действий, которые необходимо предпринять автовладельцу после ДТП, такова:

  • выключить мотор, не меняя положение авто;
  • разместить аварийный знак на дистанции пятнадцать метров от машины;
  • произвести включение аварийной сигнализации;
  • сфотографировать автомашину с различных ракурсов с учетом местонахождения других автомашин и светофора, запрещающих знаков, пострадавших участков транспортного средства и привязки к заметным объектам, расположенным в данной местности.

После оформления схемы ДТП и подписания соглашения между его участниками пострадавшие автомобили необходимо убрать с места их первоначального расположения. Принятие данной меры необходимо для того, чтобы избежать создания препятствий для проезда остальных участников дорожного движения.

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