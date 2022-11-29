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Игорь Моржаретто озвучил слабые стороны иранских автомашин для продаж в РФ

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Сообщения о появлении на российском авторынке иранских автомобилей появляются регулярно.

Эксперты также комментируют эти новости и высказывают свое мнение об этих машинах. Недавно об автомобилях рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с газетой «Взгляд».

Он напомнил, что иранские автомобили чаще всего созданы на платформах французских моделей предыдущих поколений, а значит это не самые современные машины, что является их главным минусом.

При этом по классу они будут где-то на уровне российских Лад. В нашей стране могут появится модели от иранских компаний Iran Khodro (IKCO) и SAIPA, ведь именно они являются доминирующими в Иране.

В связи с тем, что Иран находится под санкциями, выпускать современные и передовые машины страна не может.

С другой стороны, хоть автомобили в Иране и стоят примерно, как наши Лады, в России они окажутся дороже, ведь НДС, таможенные и утилизационные сборы, акцизы и другое еще никто не отменял.

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