Компания Great Wall представит в РФ новый автобренд Tank 12 декабря 2022 года

Новый автомобильный бренд в России анонсировал официальную презентацию бренда.

«12 декабря состоится презентация бренда бизнес-внедорожников TANK («ТЭНК»). Прямая трансляция начнется в 20:15 по московскому времени на официальном сайте бренда tank.ru. Все желающие стать свидетелями долгожданного дебюта уже сегодня могут заполнить специальную форму на сайте и получить напоминание за день и за два часа до начала трансляции» — говорится в сообщении бренда.

Бренд компании Great Wall Motor с названием TANK был представлен в Китае в прошлом году. Эта марка предлагает внедорожники бизнеса класса. Российский авторынок станет вторым после Саудовской Аравии, где представлены внедорожники TANK.

Как ранее сообщалось, в России под этим именем будут продавать внедорожники Tank 300 и Tank 500.

В продажу они поступят в следующем году. Tank 300 получил 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию, полный привод и неразрезной задний мост

Информации про Tank 500 пока нет, но сообщается, что этот внедорожник получит на российском рынке большое количество «умных» систем.

Также скоро ожидается презентация Tank 700, а эта модель в будущем тоже должна появится на российском рынке.