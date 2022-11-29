Ферстаппен – первый по доходам среди пилотов Формулы-1

Голландский гонщик Формулы-1 Макс Ферстеппен из команды «Ред Булл» стал не только чемпионом завершившегося сезона, но и самым прибыльным участником «Королевских гонок».

Сезон-2022 получился для Ферстаппена невероятно успешным. Макс не только во второй раз кряду завоевал титул чемпиона «Королевских гонок» в зачете пилотов, но и установил ряд новых рекордов в Формуле-1. В частности – побил рекорд легендарного Михаэля Шумахера по количеству выигранных гран-при за одну кампанию.

Те, кто регулярно делает прогнозы на формулу 1 в последние месяцы, не могли не заметить, как легко Ферстаппену давались успехи в завершившейся кампании. Макс 15 раз поднимался на пьедестал в качестве хозяина наивысшей ступени подиума, и теперь именно этот рекорд придется побить всем желающим в будущем.

Но не только спортивными достижениями отметился голландский гонщик в 2022 году. Оказывается, в финансовом плане Макс также опередил всех своих коллег по цеху, и в этом нас убедило очередное исследование издания Forbes, подсчитавшего доходы пилотов Формулы-1.

По данным журналистов, Ферстаппен заработал за прошлый сезон больше всех гонщиков – около 60 миллионов долларов, из которых 20 миллионов – это различные бонусы за успехи на трассах «Королевских гонок». Вторым в рейтинге оказался британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», заработавший 55 миллионов долларов, а замкнул тройку лучших Фернандо Алонсо из «Альпин», на счету которого оказалось 30 миллионов.

Отметим, что на достигнутом действующий чемпион останавливаться не собирается. Уже в новом сезоне Ферстаппен намерен в третий раз подряд выиграть чемпионский титул в Формуле-1, и эксперты беттинг-сферы считают, что у Макса очень неплохие шансы это сделать. Например, в линии известной компании Ubet можно заключить пари на то, что голландец завоюет титул в 2023-м году. И тем любителям автоспорта, которые намерены поставить на триумф Ферстаппена, использовав при этом экспресс-бонус от Ubet, позволяющий получать дополнительное вознаграждение за пари из нескольких событий, будет интересно узнать, что уже сейчас вероятность победы Макса оценена очень высоко – в более чем 50% шансов.

Напомним, что в сезоне-2022 Формулы-1, который недавно завершился Ферстаппен обошел своих конкурентов с колоссальным отрывом по набранным очкам за кампанию. Ближайшего преследователя – Шарля Леклерка из «Феррари» Макс опередил на 146 очков.