В России начали продавать новый компактвэн Chevrolet Damas по цене в 880 тысяч рублей

Как и многие зарубежные автомобили микровэн Chevrolet Damas в Россию поставляется по параллельному импорту.

В России в продаже появился микровэн Chevrolet Damas 2022 года выпуска. Этот микровэн предлагается с 0,8-литровым мотором мощностью всего 38 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Грузоподьемность Damas составляет 550 кг, сиденья в машине расположены по схеме 2+3+2. Длина Chevrolet Damas — 3845 мм, ширина — 1400 мм, высота — 1920 мм, а размер колесной базы — 1840 мм.

Как пишет «РГ», цена Chevrolet Damas на российском рынке составляет 880 тыс. рублей минимум.