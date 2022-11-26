Автожурнал «За рулём» перечислил ТОП-3 правила замены моторного масла раньше срока

Замена масла зависит от того, как используется автомобиль.

На форуме портала «За рулем» участник задал вопрос: Когда лучше менять масло в двигателе: перед зимой или после?

На этот вопрос ответили специалисты «За рулем»:

«Если к зимнему сезону пробег автомобиля на данном масле составил более 5–7 тысяч км, то замену лучше осуществить перед зимой. Ведь летом деградация масла ускорялась высокими температурами и нагрузками на двигатель».

В зимний период масло страдает от насыщения влаги и разбавления топлива, которое не сгорело в ДВС.

При небольших пробегах или если зимой автомобилем не пользуются, масло лучше поменять весной, чтобы в начале сезона было в моторе свежее масло и агрегат мог хорошо функционировать при летних нагрузках.