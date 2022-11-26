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В России начались продажи нового хэтчбека Chevrolet Spark за 1 миллион рублей

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Chevrolet Spark узбекской сборки добрался до российского рынка, но привозят этот ситикар по схеме параллельного импорта.
Как пишет «РГ», хетчбэки Chevrolet Spark в дилерском центре предлагают по цене 1 049 000 рублей.

Chevrolet Spark дилер предлагает только с 1,2-литровым 83-сильным мотором и автоматической трансмиссией.

Указано, что хэтчбек доступен только в топовой комплектации с задним парктроником, рейлингами на крыше, литыми дисками, шестью динамиками и мультимедийной системой.

Также в Spark есть подогрев задних сидений.

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