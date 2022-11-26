Кроссовер Exeed TXL стал бестселлером бренда Exeed на российском рынке в 2022 году

EXEED TXL за девять месяцев стал самой продаваемой моделью марки в России.

За отчетный период модель разошлась тиражом 3679 ед., что в 2,1 раза больше чем годом ранее.

По данным аналитиков, EXEED TXL самым большим спросом пользуется в Центральном ФО.

Общая доля продаж кроссовера в ЦФО составила почти 40%. В Приволжском федеральном округе доля продаж составила 14,5%, а в Северо-Западном и Южном федеральных округах доля по 13,7% у каждого.

EXEED TXL в основном выбирают с 1,6-литровым мотором мощностью 186 л.с. Доля такой версии 82,6% от общего количества проданных кроссоверов, остальная доля приходится на 197-сильный турбомотор объёмом 2,0-литра.