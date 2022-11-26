«Соллерс» запустил серийное производство новых автомашин в Татарстане

В Особой экономической зоне «Алабуга» компания «Соллерс» начала производство новых автомобилей под собственным брендом.

На церемонии запуска присутствовал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и президент республики Татарстан Рустам Минниханов.

На заводе где раньше производили Ford Transit, теперь собирают легкие коммерческие авто «Атлант» и «Арго». В следующем году планируется организовать производство по полному циклу.

Также в РФ начнут выпускать для «Атлант» и «Арго» дизельные моторы, некоторые электронные компоненты и пластиковые элементы.

Продажи новинок начнутся в декабре. «Атлант» полной массой от 2,5 т до 4,2 т будет доступен со 139 и 150-сильными дизельными агрегатами класса Евро 5.

«Арго» — это бескапотный автомобиль полной массой от 2,5 т до 3,5 т и он будет доступен с дизельным или бензиновым моторами.