Обзор Toyota C-HR: компактный городской кроссовер

Toyota C-HR — кроссовер на пять мест, впервые появился в России в 2018 году. Молодежный креативный дизайн выгодно отличает автомобиль от других моделей Toyota. Перемены в обновленной версии: расположение светодиодных фар и ходовых огней, графика стоп-сигналов, форма бампера. Увеличена мощность двигателя, изменились настройки шасси и усилителя рулевого управления. В салоне мультимедийная система и сенсорный цветной экран, улучшена шумоизоляция.

Внешние и технические характеристики автомобиля

Компактный транспорт – хорошее решение для городских дорог. Внешние размеры Тойота C-HR:

длина – 4м 36 см;

ширина – 1м 79,5 см;

высота – 1 м 56,5 см;

дорожный просвет – 16 см.

Объем багажного отдела 270 л. Основой автомобиля является платформа TNGA с независимой архитектурой подвески, стойки амортизатора с жесткими рычагами. Автомобиль представлен в трех комплектациях (HOT/ GR SPORT/ COOL) и производится с передним и полным приводом. Коробка передач – механическая, вариатор или автомат. Двигатели — бензиновые, электрические и гибридные, мощность 98-204 лошадиные силы. Сравнив технические характеристики, цены и комплектацию можно сделать правильный выбор.

Технические параметры силовых установок

1. Базовый вариант

Двигатель: бензин, 1,2 л, 4 цилиндра

Мощность: до 115 л.с.

Коробка передач: 6-ступенчатая, механическая

Привод: передний

2. Изменения за доплату

Двигатель: бензин, 2 л, 4 цилиндра

Мощность: 148 л.с.

Коробка передач: 6-ступенчатая, механическая

Привод: передний

3. Старшая комплектация

Двигатель: бензин, 1,2 л, 4 цилиндра

Мощность: 148 л.с.

Коробка передач: бесступенчатый вариатор

Привод: полный



4. Рестайлинг

Двигатель: бензин, 2 л,4 цилиндра, электромотор

Мощность: 184 л.с.

Коробка передач: вариатор

Привод: полный

Плюсы и минусы

Среди положительных моментов кроссовера:

стильный молодежный дизайн;

компактные размеры, идеальные для города;

экономичный расход топлива:

недорогое обслуживание;

удобные передние кресла с регулировкой;

множество ниш для хранения;

спинки сидений при раскладывании образуют ровную поверхность, удобную для сна;

качественная мультимедийная система с возможностью подключения смартфона;

множество опций: светодиодные фары оснащены омывателями, есть датчики дождя и света и т.д.;

передние дверные ручки отпираются касанием;

системы парковки и мониторинга слепых зон.

По отзывам покупателей, есть и минусы у данного авто: