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Обзор Toyota C-HR: компактный городской кроссовер

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Toyota C-HR — кроссовер на пять мест, впервые появился в России в 2018 году. Молодежный креативный дизайн выгодно отличает автомобиль от других моделей Toyota. Перемены в обновленной версии: расположение светодиодных фар и ходовых огней, графика стоп-сигналов, форма бампера. Увеличена мощность двигателя, изменились настройки шасси и усилителя рулевого управления. В салоне мультимедийная система и сенсорный цветной экран, улучшена шумоизоляция.

Содержание
  1. Внешние и технические характеристики автомобиля
  2. Технические параметры силовых установок
  3. 1. Базовый вариант
  4. 2. Изменения за доплату
  5. 3. Старшая комплектация
  6. 4. Рестайлинг
  7. Плюсы и минусы

Внешние и технические характеристики автомобиля

Компактный транспорт – хорошее решение для городских дорог. Внешние размеры Тойота C-HR:

  • длина – 4м 36 см;

  • ширина – 1м 79,5 см;

  • высота – 1 м 56,5 см;

  • дорожный просвет – 16 см.

Объем багажного отдела 270 л. Основой автомобиля является платформа TNGA с независимой архитектурой подвески, стойки амортизатора с жесткими рычагами. Автомобиль представлен в трех комплектациях (HOT/ GR SPORT/ COOL) и производится с передним и полным приводом. Коробка передач – механическая, вариатор или автомат. Двигатели — бензиновые, электрические и гибридные, мощность 98-204 лошадиные силы. Сравнив технические характеристики, цены и комплектацию можно сделать правильный выбор.

Технические параметры силовых установок

1. Базовый вариант

Двигатель: бензин, 1,2 л, 4 цилиндра
Мощность: до 115 л.с.
Коробка передач: 6-ступенчатая, механическая
Привод: передний

2. Изменения за доплату

Двигатель: бензин, 2 л, 4 цилиндра
Мощность: 148 л.с.
Коробка передач: 6-ступенчатая, механическая
Привод: передний

3. Старшая комплектация

Двигатель: бензин, 1,2 л, 4 цилиндра
Мощность: 148 л.с.
Коробка передач: бесступенчатый вариатор
Привод: полный

4. Рестайлинг

Двигатель: бензин, 2 л,4 цилиндра, электромотор
Мощность: 184 л.с.
Коробка передач: вариатор
Привод: полный

Плюсы и минусы

Среди положительных моментов кроссовера:

  • стильный молодежный дизайн;

  • компактные размеры, идеальные для города;

  • экономичный расход топлива:

  • недорогое обслуживание;

  • удобные передние кресла с регулировкой;

  • множество ниш для хранения;

  • спинки сидений при раскладывании образуют ровную поверхность, удобную для сна;

  • качественная мультимедийная система с возможностью подключения смартфона;

  • множество опций: светодиодные фары оснащены омывателями, есть датчики дождя и света и т.д.;

  • передние дверные ручки отпираются касанием;

  • системы парковки и мониторинга слепых зон.

По отзывам покупателей, есть и минусы у данного авто:

  • некомфортный второй ряд сидений, вертикальное расположение спинки;

  • неудобное расположение ручек задних дверей;

  • оконные проемы задних дверей маленькие;

  • 160 мм просвета не позволяют ездить по бездорожью;

  • недостаточная шумоизоляция;

  • высокая цена.

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