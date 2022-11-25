Обзор Toyota C-HR: компактный городской кроссовер

Toyota C-HR — кроссовер на пять мест, впервые появился в России в 2018 году. Молодежный креативный дизайн выгодно отличает автомобиль от других моделей Toyota. Перемены в обновленной версии: расположение светодиодных фар и ходовых огней, графика стоп-сигналов, форма бампера. Увеличена мощность двигателя, изменились настройки шасси и усилителя рулевого управления. В салоне мультимедийная система и сенсорный цветной экран, улучшена шумоизоляция.
Внешние и технические характеристики автомобиля
Компактный транспорт – хорошее решение для городских дорог. Внешние размеры Тойота C-HR:
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длина – 4м 36 см;
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ширина – 1м 79,5 см;
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высота – 1 м 56,5 см;
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дорожный просвет – 16 см.
Объем багажного отдела 270 л. Основой автомобиля является платформа TNGA с независимой архитектурой подвески, стойки амортизатора с жесткими рычагами. Автомобиль представлен в трех комплектациях (HOT/ GR SPORT/ COOL) и производится с передним и полным приводом. Коробка передач – механическая, вариатор или автомат. Двигатели — бензиновые, электрические и гибридные, мощность 98-204 лошадиные силы. Сравнив технические характеристики, цены и комплектацию можно сделать правильный выбор.
Технические параметры силовых установок
1. Базовый вариант
Двигатель: бензин, 1,2 л, 4 цилиндра
Мощность: до 115 л.с.
Коробка передач: 6-ступенчатая, механическая
Привод: передний
2. Изменения за доплату
Двигатель: бензин, 2 л, 4 цилиндра
Мощность: 148 л.с.
Коробка передач: 6-ступенчатая, механическая
Привод: передний
3. Старшая комплектация
Двигатель: бензин, 1,2 л, 4 цилиндра
Мощность: 148 л.с.
Коробка передач: бесступенчатый вариатор
Привод: полный
4. Рестайлинг
Двигатель: бензин, 2 л,4 цилиндра, электромотор
Мощность: 184 л.с.
Коробка передач: вариатор
Привод: полный
Плюсы и минусы
Среди положительных моментов кроссовера:
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стильный молодежный дизайн;
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компактные размеры, идеальные для города;
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экономичный расход топлива:
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недорогое обслуживание;
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удобные передние кресла с регулировкой;
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множество ниш для хранения;
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спинки сидений при раскладывании образуют ровную поверхность, удобную для сна;
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качественная мультимедийная система с возможностью подключения смартфона;
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множество опций: светодиодные фары оснащены омывателями, есть датчики дождя и света и т.д.;
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передние дверные ручки отпираются касанием;
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системы парковки и мониторинга слепых зон.
По отзывам покупателей, есть и минусы у данного авто:
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некомфортный второй ряд сидений, вертикальное расположение спинки;
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неудобное расположение ручек задних дверей;
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оконные проемы задних дверей маленькие;
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160 мм просвета не позволяют ездить по бездорожью;
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недостаточная шумоизоляция;
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высокая цена.