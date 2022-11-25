Актуальные модели CFMOTO

При выборе мотоцикла, квадроцикла или багги стоит обратить внимание на технику, выпускаемую под брендом CFMOTO. Она имеет целый ряд преимуществ перед аналогами.

Мотоциклы CFMOTO

Те, кто желает приобрести байк для повседневных поездок, могут купить его у официального дилера Major. Модельный ряд CFMOTO включает в себя как мощные транспортные средства для дальних поездок, так и малолитражки для городских поездок, в том числе:

800 MT Touring;

800 MT Sport;

700 CLX Heritage;

650 GT;

650 MT;

400 GT;

400 NK;

300 SR.

Они обладают следующими достоинствами:

Высокая надежность и продолжительный срок эксплуатации. Сборка всей техники осуществляется на одном из наиболее современных китайских заводов, где длительное и стабильное функционирование каждого мотоцикла обеспечивается за счет многоуровневого контроля качества.

Привлекательный внешний вид, не уступающий экстерьеру байков других производителей.

Высокий уровень безопасности. Все модели мотоциклов CFMOTO оборудованы надежными тормозами и легким рулевым управлением, благодаря чему даже у новичков на обучение вождению уходит совсем немного времени.

Квадроциклы CFMOTO

Мотовездеходы CFMOTO прекрасно подходят для охотников, рыбаков, путешественников и любителей экстремальной езды в условиях бездорожья. Ассортимент квадроциклов CFMOTO включает в себя следующие актуальные модели:

1000 EPS;

1000 OVERLAND EPS;

1000 EPS 15th LTD;

800 HO EPS;

800 HO EPS 15th LTD;

600 BASIC;

600 S EPS;

600 EPS;

500 HO;

400 L EPS.

Они характеризуются следующими достоинствами:

Современные технологии. Обновление всего модельного ряда мотовездеходов происходит раз в несколько лет, а дизайн и технологии совершенствуются непрерывно.

Высокая надежность. Мототехника CFMOTO рассчитана на сложные условия использования – функционирование на высоких оборотах, продолжительные поездки с резким изменением скорости, преодоление водных препятствий, буксировка и перевозка грузов.

Гарантия. Длительность гарантийного срока на всю мототехнику CFMOTO составляет два года. По его окончании владельцы квадроциклов могут воспользоваться постгарантийным техническим обслуживанием.

Приобретая мототехнику CFMOTO у официального представителя, покупатели могут провести тест-драйв любой модели мотоцикла или квадроцикла. Тридцатиминутный тест-драйв приглянувшегося транспортного средства позволяет по достоинству оценить все его особенности.