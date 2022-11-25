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Подготовка машины под такси

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Одни автовладельцы рассматривают работу в такси как источник дополнительного дохода, для других она служит главным средством заработка. Но и в первом, и во втором случае для трудоустройства в службу такси надо предварительно подготовить свою машину.

Подготовительные мероприятия

Ведение таксомоторной деятельности может осуществляться исключительно с использованием автомобиля, который полностью соответствует установленным законодательством требованиям. Прежде всего, необходимо позаботиться о техническом состоянии транспортного средства, которое планируется использовать для пассажирских грузоперевозок. Оно должно быть идеальным. Для получения лицензии нужно оклеить авто в желтый либо белый-серый-желтый цвет, установив в салоне счетчик, а на крыше –оранжевый фонарь с нарисованными шашками. Хотя магнитная оклейка такси имеет ряд преимуществ перед использованием обычной пленки, с определенного момента времени этот способ оформления машин был запрещен крупнейшими агрегаторами, что надо иметь в виду. Автомобиль следует постановить на учет в отделении ГИБДД по месту своего жительства, предоставив полис ОСАГО, чек об оплате государственной пошлины и договор купли/продажи. После этого можно обратиться в департамент транспорта за получением лицензии.

Полезные рекомендации

Наряду с вышеприведенными обязательными требованиями опытные таксисты дают несколько советов, которые будут полезны новичкам, готовящимся к работе в такси. Начинающим таксистам желательно выполнить следующие действия:

  • Купить навигатор. Он позволит существенно ускорить поиск нужной клиенту улицы или дома. Ведь даже в небольших городах имеются улицы, о которых большинство их жителей никогда не слышали.
  • Приобрести недорогой смартфон на ОС Android. У многих служб такси есть собственные приложения, которые позволяют работникам таксопарка быстро находить и принимать заказы, определять стоимость поездок и др.
  • Купить средство индивидуальной защиты. Оптимальным выбором станет перцовый баллончик или электрошокер, который в случае необходимости поможет быстро успокоить разбушевавшегося клиента.

От качества подготовки автомашины к работе в такси зависит не только доход автовладельца, но и безопасность его самого и его клиентов. Поэтому решение данной задачи требует самого серьезного подхода в соответствии с приведенными выше рекомендациями.

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