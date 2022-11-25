Автоспорт сегодня пользуется огромной популярностью у многих людей в мире. Чтобы проводить эти зрелищные соревнования, требуется специальная экипировка и качественное оборудование, используемое в спортивных состязаниях. Потому важно покупать такие товары у надежного, известного поставщика.

Оборудование для разных видов автоспорта

Предлагаемое на рынке оборудование для автоспорта, имеет разное назначение, и относится к конкретным видам спортивных состязаний. Это большое многообразие электронных табло, необходимых для различных видов автоспорта. Для соревнований, где дистанция от стартовой до финишной линии насчитывает не один десяток километров, удобно пользоваться прибором отсчета времени, имеющим спутниковую синхронизацию.

Дрифт представляет собой особую технику, при которой повороты проходят со срывом ведущих осей, а движение в заносах происходит на максимальных возможных, для удерживания на трассе, скоростях. Чаще всего применение подобного заноса — не самый быстрый способ прохождения поворота, но он очень зрелищный и эффектный. Поэтому состязания по данному виду автоспорта привлекательны для большого числа зрителей.

Оборудование, применяемое в автоспорте

Для замеров скорости в управляемом заносе, на соревновании используются качественные табло от ведущих производителей. Устройства оснащены супер-яркими светодиодами, применяемыми для индикации. В автоспорте необходимы также:

Гоночные кресла – эргономичные, мягкие, со стальными рамами, покрытыми износостойким велюром, идеально подходящие для соревнований.

Рулевые колеса из замшевой ткани для «формулы», имеющие три черные алюминиевые спицы, с конструкцией, состоящей из плоского основания и анатомического хвата. Устройство оставляет для ног гонщиков больше места.

Системы пожаротушения для кузовного автомобиля, имеющие электрическую активацию, трубку, блок управления, алюминиевые баллоны и форсунки.

В автоспорте применяются разные модели стартовых светофоров, управляемых стартовыми системами от известных изготовителей, или функционирующих, при совмещении работы хронометражных устройств, с использованием стартовых протоколов. Данное устройство может комплектоваться таймером предстартового отсчета и финишным секундомером различного размера, для применения зрителями и спортсменами.