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Китайская компания JAC представит в РФ новый кроссовер JAC JS6 1 декабря 2022 года

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Новый кроссовер уже получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и теперь известно, откуда модель будет поставляться и с каким мотором.
Портал «Китайские автомобили» раскрыл информацию про новый кроссовер JAC JS6, который в Китае продается под названием Sehol QX.

Источник пишет, что презентация новинки для российского рынка состоится 1 декабря, продажи JS6 начнутся в 2023 году, и этот кроссовер будет поставляться в нашу страну из предприятия СарыаркаАвтопром» (Казахстан) и Anhui Jianghuai Automobile Group Corp (Китай). Поставки кроссовера начнутся в январе 2023 года.

JAC JS6 будет доступен только с 1,5-литровым турбомотором мощностью 174 л.с. и 280 Нм крутящего момента.

Трансмиссия будет предлагаться шестиступенчатая механическая или шестидиапазонной роботизированной коробкой.

Привод для кроссовера предусмотрен только передний. В ОТТС еще указали наличие у кроссовера климат-контроля, парктроников, камеры заднего вида и двух подушек безопасности.

jac JAC JS6
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