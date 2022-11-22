Открой для себя преимущества нового средства для бесконтактной мойки и придания блеска RUSEFF

Вне зависимости от интенсивности и условий эксплуатации автомобиля на его кузове со временем скапливаются загрязнения, а лакокрасочное покрытие теряет привлекательный внешний вид. Устранить обе проблемы сразу можно при помощи специализированных средств. Для этого стоит использовать шампунь-концентрат для бесконтактной мойки и придания блеска RUSEFF.

Ключевые достоинства средства

Высокий уровень эффективности. По этому показателю шампунь-концентрат ни в чем не уступает дорогостоящим зарубежным аналогам. Мощный очищающий эффект достигается за счет уникального состава. С помощью средства можно удалить с поверхности автомобиля любые загрязнения, даже застарелые или очень стойкие — грязь, пыль, следы от насекомых, масло и т. п.

Возвращение блеска. В состав шампуня-концентрата входит специальная добавка на основе кокосового масла. Благодаря ей кузов машины становится таким же блестящим и ярким, как и в первый день покупки. Добавка также придает покрытию водоотталкивающие свойства и обеспечивает его защиту от негативных внешних воздействий.

Быстрый результат. Благодаря концентрированному составу шампунь позволяет очистить поверхность автомобиля за максимально короткий срок.

Длительный эффект. Средство содержит антистатические добавки. Благодаря этому обработанные детали меньше притягивают пыль и грязь. Они остаются чистыми в течение продолжительного времени.

Устойчивость к жесткой воде. За счет наличия в составе умягчителей средство связывает содержащиеся в ней соли. Больше не надо тратить время на очистку воды. Также отсутствует необходимость в ее подогреве: шампунь-концентрат сохраняет эффективность при любой температуре.

Универсальность. Нанесение средства возможно с использованием моек любого типа: тоннельных, портальных, бесконтактных, высокого давления и т. д. Это обусловлено высокими показателями растворимости шампуня-концентрата.

Защита металлических поверхностей. В состав средства входят антикоррозионные добавки, предотвращающие образование очагов ржавчины на кузове и деталях.

Щадящее воздействие. Шампунь-концентрат не приводит к порче элементов и деталей из пластика и резины.

Безопасность. Хотя шампунь-концентрат обладает высокой эффективностью, он не представляет никакой опасности для кузова и деталей. Он также безвреден для здоровья человека и не приводит к повреждению или нарушению работы моек.

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