Открой для себя преимущества нового средства для бесконтактной мойки и придания блеска RUSEFF

Вне зависимости от интенсивности и условий эксплуатации автомобиля на его кузове со временем скапливаются загрязнения, а лакокрасочное покрытие теряет привлекательный внешний вид. Устранить обе проблемы сразу можно при помощи специализированных средств. Для этого стоит использовать шампунь-концентрат для бесконтактной мойки и придания блеска RUSEFF.
Ключевые достоинства средства
- Высокий уровень эффективности. По этому показателю шампунь-концентрат ни в чем не уступает дорогостоящим зарубежным аналогам. Мощный очищающий эффект достигается за счет уникального состава. С помощью средства можно удалить с поверхности автомобиля любые загрязнения, даже застарелые или очень стойкие — грязь, пыль, следы от насекомых, масло и т. п.
- Возвращение блеска. В состав шампуня-концентрата входит специальная добавка на основе кокосового масла. Благодаря ей кузов машины становится таким же блестящим и ярким, как и в первый день покупки. Добавка также придает покрытию водоотталкивающие свойства и обеспечивает его защиту от негативных внешних воздействий.
- Быстрый результат. Благодаря концентрированному составу шампунь позволяет очистить поверхность автомобиля за максимально короткий срок.
- Длительный эффект. Средство содержит антистатические добавки. Благодаря этому обработанные детали меньше притягивают пыль и грязь. Они остаются чистыми в течение продолжительного времени.
- Устойчивость к жесткой воде. За счет наличия в составе умягчителей средство связывает содержащиеся в ней соли. Больше не надо тратить время на очистку воды. Также отсутствует необходимость в ее подогреве: шампунь-концентрат сохраняет эффективность при любой температуре.
- Универсальность. Нанесение средства возможно с использованием моек любого типа: тоннельных, портальных, бесконтактных, высокого давления и т. д. Это обусловлено высокими показателями растворимости шампуня-концентрата.
- Защита металлических поверхностей. В состав средства входят антикоррозионные добавки, предотвращающие образование очагов ржавчины на кузове и деталях.
- Щадящее воздействие. Шампунь-концентрат не приводит к порче элементов и деталей из пластика и резины.
- Безопасность. Хотя шампунь-концентрат обладает высокой эффективностью, он не представляет никакой опасности для кузова и деталей. Он также безвреден для здоровья человека и не приводит к повреждению или нарушению работы моек.
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