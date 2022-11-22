Какие авто везут сегодня в Россию

Одним из самых первых в череде санкций со стороны Запада стал запрет на продажу в нашу страну продукции автопрома. Как предполагали на тот момент европейские и американские законодатели, таким образом ни смогут сломать укоренившиеся устои в нашем обществе, что резко вызовет панику и, в конечном счете, революцию.

Забыли «западники», что наш человек в подавляющем своем большинстве легко пересядет с Мерседеса на Ладу, а если потребуется, на гужевую повозку. А те люди, кто привык к безусловному комфорту, найдут способ пригнать оригинального американца или элитную европейку. То же самое можно сказать о дилерах и автомобильных центрах. Они банально заказывают доставку автомобилей автовозом на страничке https://www.alberani.ru/perevozka-avtomobiley-avtovozom/, а логистические и организационные вопросы решают профессионалы.

Что пришло на смену европейским производителям

Будем откровенны, из ЕС поток машин всех типов резко сократился. Он, безусловно, к нулю не сошел, но говорить о его значимости не приходится. Но это оказалось на самом деле не так важно, появились новые поставщики, точнее, они были и раньше, но после введения санкций эти производители вышли на ведущие позиции по продажам в Российской Федерации.

В этом направлении можно выделить следующие моменты:

Китай всегда готов «подставить плечо», а точнее занять любую появляющуюся нишу вне зависимости от географического положения, страны и вероисповедания. В нашем случае китайцы подсуетились, и предложили нашим дилерам очень привлекательные условия, после чего активизировались между странами международные автомобильные перевозки грузов, заказанные на сайте https://www.alberani.ru/avtomobilnyie/. Поднебесный автопром предлагает следующие марки: Haval, Geely, Great Wall, Faw и некоторые другие. Южная Корея. Несмотря на свое союзничество с США, южнокорейцы не решились оставить свой автопром без такого большого и выгодного рынка сбыта. Однако условия поставок изменились. Во-первых, сроки увеличились, как и риски задержки авто на границе, как одной, так и другой стороны. Во-вторых, увеличились цены, что вполне естественно. И здесь сразу необходимо отметить следующий момент: самостоятельная доставка машин из Южной Кореи чревата серьезными рисками. Чтобы их свести практически к нулю, стоит пользоваться услугами посреднических логистических компаний, таких как «ALBERANI». Если подумать, то стоимость услуг намного меньше, чем стоимости машины или десятка, если речь идет о работе дилеров. Достаточно отметить страхование грузов, где у крупных перевозчиков имеются серьезные скидки. Уже здесь отбивается стоимость услуг транспортной компании.

Доступность «американцев»

Какие бы убеждения не декларировали американские чиновники, но деньги их бизнесмены считать умеют. Именно по этой причине Кадилаки и Крайслеры купить в РФ не составляет особого труда. Понятно, что поставки не осуществляются напрямую, используются различные схемы.

К примеру, автотранспортное средство привозят в Грузию или Армению, а дальше оно перегоняется в нашу страну. Далее следует перепродажа. Чтобы снизить наценку со стороны «соседних» посредников, можно заказать доставку авто из этих стран через транспортную компанию АЛБЕРАНИ. Итоговая сумма окажется меньше, она будет сопоставима с прямыми поставками. Кстати, бизнесмены из США знают о схемах обхода санкций, но помалкивают, поскольку на кону стоят их деньги.

В общем, импорт автомобилей практически всех зарубежных марок остался. Какие-то направления увеличились в объеме, иные уменьшились, но, если задаться целью, можно заказать любую зарубежную машину.