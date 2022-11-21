В России начались продажи нового хэтчбека Skoda Scala за 2,75 млн рублей

Дилеры стали предлагать россиянам хэтчбек Skoda Scala, ввезенный параллельным импортом.

Как выяснила «Российская газета», в России стартовали продажи нового хэтчбека Skoda Scala, правда предлагается он с пробегом 10 км.

В страну автомобили стали ввозить по параллельному импорту, а желающие смогут его приобрести за 2 750 000 рублей.

Как отмечает издание, в объявлении заявлен 1,6-литровый двигатель, но в моторной гамме хэтчбека он не представлен. Предполагается, что речь идет о литровом моторе, работающем с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.