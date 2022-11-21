Главная » Новости

В России начались продажи нового хэтчбека Skoda Scala за 2,75 млн рублей

Просмотров 15 Опубликовано Обновлено

Дилеры стали предлагать россиянам хэтчбек Skoda Scala, ввезенный параллельным импортом.

Как выяснила «Российская газета», в России стартовали продажи нового хэтчбека Skoda Scala, правда предлагается он с пробегом 10 км.

В страну автомобили стали ввозить по параллельному импорту, а желающие смогут его приобрести за 2 750 000 рублей.

Как отмечает издание, в объявлении заявлен 1,6-литровый двигатель, но в моторной гамме хэтчбека он не представлен. Предполагается, что речь идет о литровом моторе, работающем с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО