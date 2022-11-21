В ТОП-10 самых дорогих в обслуживании автомашин Nissan в 2022 году вошел Nissan X-Trail

Автомобили японской марки, которые обходятся автомобилисту дороже других моделей, назвали специалисты американского портала HotCars.

Они подготовили рейтинг, в который вошли 10 моделей марки Nissan. В результате оказалось, что в этом списке значится и представленный в нашей стране кроссовер Nissan X-Trail известный в США как Rogue.

Его обслуживание обходится владельцам в 610 долларов или 36,8 тыс. рублей. Еще в списке значится Nissan 370Z и Nissan GT-R с показателями 608 и 824 доллара в год.

Среди внедорожников самыми дорогим в обслуживании стали Nissan Armada и Pathfinder – 647 и 678 долларов.

Также в ТОП-10 вошли Nissan Kicks (723 доллара), Nissan Murano (588 долларов), Nissan Sentra (558 долларов), Altima (563 доллара) и Maxima (608 долларов).