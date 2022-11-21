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Рынок новых электромобилей за 10 месяцев 2022 года увеличился на 34%

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Аналитики рассказали о продажах новых электрокаров, отметив, что в России стали чаще покупать электрокары.

По статистике, предоставленной агентством «Автостат», рынок новых электромобилей за 10 месяцев 2022 года увеличился на 34%.

В период с января по октябрь россияне купили 2090 новых электрокаров. Увеличился и модельный ряд.

Например, в прошлом году на рынке была представлена 41 модель 24 марок, а в этом году их уже 82, а брендов – 43. Автомобили Tesla остаются самыми популярными, на них пришлось 39% от всех продаж.

Среди моделей лидирует Tesla Model Y с долей 17.5%.

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