Максим Кадаков: при насыщении авторынка произойдет снижение цен на автомашины в РФ

Автомобильный эксперт рассказал, при каких условиях стоит ожидать снижение цен на автомобили в стране.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе на радио Sputnik заявил, что серьезно цены на машины начнут снижаться, когда произойдет насыщение авторынка. По его словам, для этого не хватает около миллиона автомобилей.

«Главный и единственный фактор, который может привести к снижению цен на автомобили в России, – это насыщение рынка. <…> Дефицит новых автомобилей у нас составляет миллион штук. Рынок не насыщен. До тех пор, пока не произойдет насыщение, цены по-серьезному не сбросят», – уверен Максим Кадаков.

При этом он отметил, что насыщение должно быть не только в отдельных, а во всех ценовых сегментах.