В России в 2023 году ожидаются иранские автомобили Iran Khodro и Saipa Shahin

О том, что на российском авторынке появятся иранские машины, сообщалось неоднократно.

В связи с уходом из России западных брендов, у иранских автомобилей появляется больше шансов на успех.

Ожидается, что авто их Ирана в нашей стране начнут продавать уже в следующем году, однако предварительные сроки не сообщаются.

Предварительно известно, что на рынке предложат Iran Khodro и Saipa Shahin, которые возможно будут доступны для покупки уже весной.

Эксперты уверены, что стоимость этих моделей вряд ли окажется меньше, чем у Granta, но покупатели на них найдутся на фоне дефицита автомобилей.