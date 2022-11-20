УАЗ представил юбилейную версию легендарного внедорожника УАЗ-469

5 ноября 2022 года на гоночной трассе «Арское» в Ульяновске прошла официальная презентация коллекционной серии УАЗ-469, посвященной 50-летнему юбилею модели. Здесь же первые десять автомобилей обрели новых владельцев.

Первые серийные внедорожники УАЗ-469 сошли с конвейера Ульяновского автозавода 15 декабря 1972 года. Полвека спустя УАЗ предлагает ценителям настоящих вездеходов, юбилейную версию модели, которая со временем имеет все шансы стать коллекционной ценностью.



Внедорожник юбилейной серии получил характерные исторические черты УАЗ-469 – откидной борт, дополнительные складные сидения в багажном отделении, а также складной мягкий тент с дугами, которые можно установить вместо съемной металлической крыши. На борту и корме автомобиля установлены хромированный шильдик юбилейной серии и порядковый номер модели.

Кузов и приборная панель юбилейного УАЗа выполнена в окраске «Раптор», устойчивой к механическим повреждениям. Автомобиль оснащается мостами «Спайсер», 112-сильным бензиновым двигателем, механической 5-ступенчатой КПП с подключаемым полным приводом Part-time и блокировкой дифференциала.

Внедорожная подготовка юбилейного УАЗ-469 включает силовой обвес, электрическую лебедку, сапуны, выведенные на раму и шноркель для увеличения глубины преодолеваемого брода. Модели юбилейной серии оснащаются внедорожными шинами BF-Goodrich АТ размерности 235/85R16.

В салоне обращают внимание кресла из экокожи с двойной красной прострочкой, черная обивка потолка, а также двери с пластиковыми картами-вкладышами. Кресла водителя и переднего пассажира оборудованы подогревом.

Покупатели могут приобрести юбилейный внедорожник прямо с завода без дилерских наценок, а также выбрать порядковый номер спецсерии. Соответствующий шильдик будет установлен на кузов автомобиля и отражен в VIN-номере. Для тех, кто решит приобрести автомобиль непосредственно в Ульяновске, будет организована персональная экскурсия на производство и фирменный музей УАЗ.