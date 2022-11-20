Автоконцерн АВТОВАЗ прекратил выпускать хэтчбеки LADA Granta

Похоже, что хэтчбеки LADA Granta российский автогигант больше не намерен выпускать.

По крайне мере в производственных планах на 2023 год нет упоминаний о выпуске хэтчбеков LADA Granta. Снимают ли модель с производства совсем, или его выпуск прекратили временно, пока неизвестно.

О производственных планах АвтоВАЗа стало известно инсайдерам из сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте». Сообщается, что хэтчбека LADA Granta нет в производственных планах 2022 и 2023 года.

Впрочем, не исключено, что от модели «АвтоВАЗ» откажется полностью, так как ее продажи находятся не на самом высоком уровне.