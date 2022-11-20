На авторынке РФ впервые в 2022 году рухнули цены на четыре кроссовера

Специалисты cenyavto обратили внимание на три кроссовера, которые впервые в этом году стали дешевле.

На фоне сложившейся ситуации с уходом брендов и проблемами с поставками автомобилей, многие компании только увеличивали цены на протяжении всего года.

Однако, тенденция стала меняться и впервые было зафиксировано снижение стоимости на популярные модели сегмента кроссоверов и внедорожников.

Так, было зафиксировано снижение цен на Lada Niva Legend, который уже можно найти по цене менее 1 млн рублей, против 1,2 млн рублей ранее. Такая же ситуация сложилась и с Lada Niva Travel, который ранее предлагали за 1,0-1,5 млн рублей.

Китайские кроссоверы также оказались в списке, и в их числе Haval Jolion.

Его предлагали по цене 2,0-2,1 млн рублей, но в ноябре стоимость уже составляет 1,8 млн рублей. Замыкает список Haval F7, который можно купить по цене 2,3 млн рублей против 2,6 млн рублей ранее.