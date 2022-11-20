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Озвучен ТОП-5 самых дешевых полноприводных корейских кроссоверов в РФ в ноябре 2022 года

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Рейтинг подготовили с учетом автомобилей, которые еще имеются в продаже на российском рынке.

Список из пяти моделей подготовили «Автоновости дня», которые выбрали самые доступные полноприводные кроссоверы корейских марок.

В результате первым в ТОПе оказался Hyundai Creta с ценой от 2 010 000 рублей. На втором месте расположился Kia Seltos с ценой 2 099 900 рублей минимум в комплектации с полным приводом.

Также в рейтинге значится Hyundai Tucson с ценой от 2 939 000 рублей, а на четвертой и пятой строчке оказались Kia Sportage и Kia Sorento.

Их полноприводные версии оценены от  3 069 900 и 3 949 900 рубле соответственно.

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