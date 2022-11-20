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Haval впервые стал лидером среди иномарок в РФ в октябре 2022 года

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Российские аналитики рассказали о самых продаваемых иномарках на российском рынке за прошлый месяц.

В сравнении с октябрем прошлого года продажи автомобилей Haval увеличились до 4 315 проданных экземпляров, что позволило бренду оказаться на первом месте среди всех иностранных марок.

Продажи выросли на 8,4%. За период с начала года Haval продала 25 255 новых авто, что на 9,6% меньше, пишет «Автостат».

Среди самых востребованных моделях марки числятся Jolion (3049 ед., рост 2,2 раза), Haval F7 (564 ед., -53,8%) и Haval F7x – 315 купленных авто (-68%).

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