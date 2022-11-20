LADA стали участниками расширенной госпрограммы кредитования

Автомобили LADA Granta, NIVA Legend и NIVA Travel участвуют в обновленной государственной программе поддержки спроса на автомобильном рынке.

Обновлённая программа, которую с 16 ноября утвердил Минпромторг России, предусматривает дополнительные категории граждан, имеющих право на льготный кредит при покупке нового автомобиля российской сборки.

Действие программы льготного автокредитования распространено на военнослужащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, членов их семей, а также на пенсионеров, ранее проходивших службу в вооружённых силах. Все они могут приобрести новый автомобиль с выгодой 20–25% в зависимости от региона.

Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов отметил:

«АВТОВАЗ поддерживает решение о расширении категорий граждан, которые могут воспользоваться госпрограммами. Мы благодарны Минпромторгу за запуск этих инструментов в 2022 году, и видим их высокую эффективность».

Напомним, что согласно действующим условиям государственной программы, льготные автокредиты доступны семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Условия распространяются и на сдающих в трейд-ин автомобиль старше шести лет при условии, что владели им не менее года. Программа льготного автокредитования действует до 20 декабря 2022 года.