Автоконцерн АВТОВАЗ собрал первую тестовую LADA Vesta NG на автозаводе в Тольятти

На первой сборочной линии АВТОВАЗа произведена тестовая сборка первого автомобиля LADA Vesta NG.

На данном автомобиле проверялась корректность работы перенесенного оборудования, технологий, а также готовность необходимых процессов.

Автомобиль не покинет сборочную площадку и в дальнейшем будет использоваться только для обучения персонала.

В ближайшие месяцы АВТОВАЗ продолжит процессы подготовки к серийному производству LADA Vesta NG, настройки оборудования, организации производственных и логистических схем.

Старт выпуска LADA Vesta NG намечен на начало весны 2023 года.