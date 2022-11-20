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Автоконцерн АВТОВАЗ собрал первую тестовую LADA Vesta NG на автозаводе в Тольятти

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На первой сборочной линии АВТОВАЗа произведена тестовая сборка первого автомобиля LADA Vesta NG.

На данном автомобиле проверялась корректность работы перенесенного оборудования, технологий, а также готовность необходимых процессов.

Автомобиль не покинет сборочную площадку и в дальнейшем будет использоваться только для обучения персонала.

В ближайшие месяцы АВТОВАЗ продолжит процессы подготовки к серийному производству LADA Vesta NG, настройки оборудования, организации производственных и логистических схем.

Старт выпуска LADA Vesta NG намечен на начало весны 2023 года.

Автоконцерн АВТОВАЗ собрал первую тестовую LADA Vesta NG на автозаводе в Тольятти Автоконцерн АВТОВАЗ собрал первую тестовую LADA Vesta NG на автозаводе в Тольятти

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