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 «Автотор» может начать выпускать конкурента LADA Granta

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Уже не секрет, что на предприятии «Автотор» в Калининграде запустят производство китайских автомобилей.

Ранее журналисты даже называли марки, с которыми ведут переговоры. Наряду с этим другие источники выяснили, что одной из моделей, которые «Автотор» может начать выпускать, станет BAIC D50.

Этот автомобиль называют конкурентом LADA Granta, по крайней мере на рынок он выйдет по цене сопоставимой с Грантой.

BAIC D50 будет оснащен 1,5-литровым 116-сильным двигателем, пару которому составит вариатор или 5-скоростная механика. Преимуществом китайского седана станет хороший список оснащенности в базовой комплектации.

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