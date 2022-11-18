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На заводе в Тольятти автоконцерн АВТОВАЗ собрал первую тестовую автомашину LADA Vesta NG

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Серийное производство Lada Vesta NG в Тольятти начнется только весной следующего года.
Отечественный автогигант показал, как сходит с конвейера первая тестовая Lada Vesta NG. Данной событие было запечатлено на фото и видео.

Напомним, Lada Vesta NG должны были собирать на заводе компании в Ижевске, но после было принято решение перенести сборку модели на основную линию в Тольятти.

На тестовом автомобиле была проверена работа перенесенного с Ижевска оборудования, технологию и готовность всех процессов.

На заводе в Тольятти автоконцерн АВТОВАЗ собрал первую тестовую автомашину LADA Vesta NG

Выпущенный универсал Lada Vesta NG будет использоваться на заводе с целью дальнейшего обучения персонала. Также будет продолжаться процесс наладки оборудования, отработка процессов и логистических схем.

На заводе в Тольятти автоконцерн АВТОВАЗ собрал первую тестовую автомашину LADA Vesta NG На заводе в Тольятти автоконцерн АВТОВАЗ собрал первую тестовую автомашину LADA Vesta NG

lada Lada Vesta NG
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