На заводе в Тольятти автоконцерн АВТОВАЗ собрал первую тестовую автомашину LADA Vesta NG

Серийное производство Lada Vesta NG в Тольятти начнется только весной следующего года.

Отечественный автогигант показал, как сходит с конвейера первая тестовая Lada Vesta NG. Данной событие было запечатлено на фото и видео.

Напомним, Lada Vesta NG должны были собирать на заводе компании в Ижевске, но после было принято решение перенести сборку модели на основную линию в Тольятти.

На тестовом автомобиле была проверена работа перенесенного с Ижевска оборудования, технологию и готовность всех процессов.

Выпущенный универсал Lada Vesta NG будет использоваться на заводе с целью дальнейшего обучения персонала. Также будет продолжаться процесс наладки оборудования, отработка процессов и логистических схем.