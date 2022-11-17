Актуальные модели Mazda

Компания «Mazda», созданная более ста лет назад в Японии, выпускает легковые и спортивные автомобили. Все модели отличаются отличной спортивной динамичностью и надежностью сборки.

Предложения компании

Официальный дилер Мазда, в своем автосалоне, представляет для продажи актуальные модели японских автомобилей. Для большинства людей бренд Mazda – это прежде всего высокая скорость и надежность, что подтверждают многие почетные титулы, полученные компанией. Испытания всех своих наработок «Mazda» проводит на соревнованиях по автоспорту. У компании есть своя гоночная команда, регулярно показывающая хорошие результаты на гоночной трассе. В 2022 году модельный ряд Mazda представляют:

Mazda 3 Седан

Mazda 6 Седан

Mazda СХ-5 Кроссовер

Mazda 3 Хэтчбек

Mazda СХ-9 Кроссовер

Самая дешевая модель Mazda стоит 1 181 тысяч рублей, а самая дорогая — 3 010 тысяч рублей.

Купить автомобиль в салоне Mazda

Официальный дилер предлагает купить популярные японские автомобили «Mazda». Например, есть в продаже Мазда 6, которые можно увидеть в салоне компании. Его эффектность обеспечена безупречным исполнением. Автомобиль имеет спортивный характер, комфорт, и отличное качество вождения, развивает высокую скорость. Почувствовать восхищение во взглядах окружающих, и достоинства новой модели на тест драйве, возможно в любое время.

В экстерьере седана 2022 года все линии динамичные, а штрихи – выразительны. Стремительный дизайн подчеркивает обновленная решетка радиатора с 3Д эффектом, обладающая новым оригинальным рисунком. Дизайн скульптурного кузова, с выштампованными элементами, впечатляет плавным перетеканием линий от фронтальной части к корме авто. Футуристичность оптики и стильность колесных дисков увенчивают совершенство образа. Внутренний дизайн салона роскошен. Покупатели могут приобрести модель, с оформлением кожей, или другим материалом, имеющим невероятный эксплуатационный ресурс.

Подобрать комплектность по техническим параметрам и стоимости можно с помощью экспертной консультации менеджеров или пробного заезда. Японские автомобили «Mazda» вызывают не только внимание, но беззаветную любовь и восхищение на любом километре дороги. Покупка у официального дилера — это низкие цены, программа Trade In, а также выгодное кредитование, и рассрочка, предоставленная финансовыми партнерами.