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Как правильно оформить ДТП?

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Беспокойство и шок, возникающие при аварии на дороге, препятствуют адекватной оценке ситуации ее участниками. Чтобы минимизировать негативные последствия этого события, автомобилистам необходимо соблюдать установленные правила при оформлении ДТП.

Порядок действий при оформлении ДТП с сотрудниками ГАИ

Действия водителей, попавших в аварию, регламентированы ПДД. Оказать правовую помощь в таких ситуациях готовы профессиональные автоюристы, подробную информацию об услугах которых можно получить по ссылке https://dtp-rnd.ru/avtourist/. Если количество попавших в аварию автомобилей составило более двух, либо имущество или здоровье кого-то из ее участников серьезно пострадало, то на место необходимо вызвать инспектора ГИБДД. После этого оформление ДТП производится в следующем порядке:

  • инспектор осматривает место происшествия;
  • аварийный участок огораживается с сохранением следов;
  • инспектор собирает информацию об участниках аварии и показания свидетелей;
  • инспектор составляет описание повреждений автомобилей;
  • проводится медэкспертиза на предмет опьянения водителей алкоголем или наркотиками;
  • инспектор в присутствии участников аварии или двух понятых составляет протокол осмотра и схему места ДТП;
  • инспектор производит видео- и фотофиксацию последствий ДТП;
  • инспектор собирает с участников аварии пояснительные записки;
  • дорога освобождается от поврежденных авто;
  • выносится постановление о наказании участников ДТП.

Порядок действий при оформлении ДТП по европротоколу

Если в ДТП приняли участие не более двух автомобилей, обошлось без раненых, а размер ущерба пострадавшему автовладельцу водителю не превысил 400 тыс. руб, то оформляется европротокол, который в случае правильного составления позволит получить выплаты от страховщика. Он представляет собой упрощенную форму заполнения бланка для фиксации факта ДТП без инспектора ГАИ. В такой ситуации водителю необходимо сделать следующее:

  • остановить автомобиль;
  • включить аварийный сигнал;
  • разместить на дороге оповещающий знак;
  • снять на видеокамеру или фотоаппарат место ДТП, госномера транспортных средств, следы тормозного пути, полученные повреждения, а также вещественные доказательства;
  • записать свидетельские показания с указанием личных данных и контактной информации;
  • заполнить бланк европротокола;
  • обратиться к страховщику.

Сотрудники ГАИ могут отказаться выезжать на место ДТП при отсутствии пострадавших и самостоятельном урегулировании конфликтной ситуации между участниками. Если им не удалось решить спор между собой, то инспектор ГИБДД обязан приехать на вызов, чтобы оформить ДТП.

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