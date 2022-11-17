Как правильно оформить ДТП?

Беспокойство и шок, возникающие при аварии на дороге, препятствуют адекватной оценке ситуации ее участниками. Чтобы минимизировать негативные последствия этого события, автомобилистам необходимо соблюдать установленные правила при оформлении ДТП.

Порядок действий при оформлении ДТП с сотрудниками ГАИ

Действия водителей, попавших в аварию, регламентированы ПДД. Оказать правовую помощь в таких ситуациях готовы профессиональные автоюристы, подробную информацию об услугах которых можно получить по ссылке https://dtp-rnd.ru/avtourist/. Если количество попавших в аварию автомобилей составило более двух, либо имущество или здоровье кого-то из ее участников серьезно пострадало, то на место необходимо вызвать инспектора ГИБДД. После этого оформление ДТП производится в следующем порядке:

инспектор осматривает место происшествия;

аварийный участок огораживается с сохранением следов;

инспектор собирает информацию об участниках аварии и показания свидетелей;

инспектор составляет описание повреждений автомобилей;

проводится медэкспертиза на предмет опьянения водителей алкоголем или наркотиками;

инспектор в присутствии участников аварии или двух понятых составляет протокол осмотра и схему места ДТП;

инспектор производит видео- и фотофиксацию последствий ДТП;

инспектор собирает с участников аварии пояснительные записки;

дорога освобождается от поврежденных авто;

выносится постановление о наказании участников ДТП.

Порядок действий при оформлении ДТП по европротоколу

Если в ДТП приняли участие не более двух автомобилей, обошлось без раненых, а размер ущерба пострадавшему автовладельцу водителю не превысил 400 тыс. руб, то оформляется европротокол, который в случае правильного составления позволит получить выплаты от страховщика. Он представляет собой упрощенную форму заполнения бланка для фиксации факта ДТП без инспектора ГАИ. В такой ситуации водителю необходимо сделать следующее:

остановить автомобиль;

включить аварийный сигнал;

разместить на дороге оповещающий знак;

снять на видеокамеру или фотоаппарат место ДТП, госномера транспортных средств, следы тормозного пути, полученные повреждения, а также вещественные доказательства;

записать свидетельские показания с указанием личных данных и контактной информации;

заполнить бланк европротокола;

обратиться к страховщику.

Сотрудники ГАИ могут отказаться выезжать на место ДТП при отсутствии пострадавших и самостоятельном урегулировании конфликтной ситуации между участниками. Если им не удалось решить спор между собой, то инспектор ГИБДД обязан приехать на вызов, чтобы оформить ДТП.