Как правильно оформить ДТП?

Беспокойство и шок, возникающие при аварии на дороге, препятствуют адекватной оценке ситуации ее участниками. Чтобы минимизировать негативные последствия этого события, автомобилистам необходимо соблюдать установленные правила при оформлении ДТП.
Порядок действий при оформлении ДТП с сотрудниками ГАИ
Действия водителей, попавших в аварию, регламентированы ПДД. Оказать правовую помощь в таких ситуациях готовы профессиональные автоюристы, подробную информацию об услугах которых можно получить по ссылке https://dtp-rnd.ru/avtourist/. Если количество попавших в аварию автомобилей составило более двух, либо имущество или здоровье кого-то из ее участников серьезно пострадало, то на место необходимо вызвать инспектора ГИБДД. После этого оформление ДТП производится в следующем порядке:
- инспектор осматривает место происшествия;
- аварийный участок огораживается с сохранением следов;
- инспектор собирает информацию об участниках аварии и показания свидетелей;
- инспектор составляет описание повреждений автомобилей;
- проводится медэкспертиза на предмет опьянения водителей алкоголем или наркотиками;
- инспектор в присутствии участников аварии или двух понятых составляет протокол осмотра и схему места ДТП;
- инспектор производит видео- и фотофиксацию последствий ДТП;
- инспектор собирает с участников аварии пояснительные записки;
- дорога освобождается от поврежденных авто;
- выносится постановление о наказании участников ДТП.
Порядок действий при оформлении ДТП по европротоколу
Если в ДТП приняли участие не более двух автомобилей, обошлось без раненых, а размер ущерба пострадавшему автовладельцу водителю не превысил 400 тыс. руб, то оформляется европротокол, который в случае правильного составления позволит получить выплаты от страховщика. Он представляет собой упрощенную форму заполнения бланка для фиксации факта ДТП без инспектора ГАИ. В такой ситуации водителю необходимо сделать следующее:
- остановить автомобиль;
- включить аварийный сигнал;
- разместить на дороге оповещающий знак;
- снять на видеокамеру или фотоаппарат место ДТП, госномера транспортных средств, следы тормозного пути, полученные повреждения, а также вещественные доказательства;
- записать свидетельские показания с указанием личных данных и контактной информации;
- заполнить бланк европротокола;
- обратиться к страховщику.
Сотрудники ГАИ могут отказаться выезжать на место ДТП при отсутствии пострадавших и самостоятельном урегулировании конфликтной ситуации между участниками. Если им не удалось решить спор между собой, то инспектор ГИБДД обязан приехать на вызов, чтобы оформить ДТП.