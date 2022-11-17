Сертификаты ОТТС получил автозавод «Москвич» на две новые модели

Постепенно раскрываются подробности о моделях, которые планирует выпускать предприятие «Москвич» в Москве.

Недавно в базе Ростандарта появились новые ОТСС, оформленные для автомобилей, которые начнет выпускать предприятие «Москвич». Всего было оформлено два сертификата на две разные модели.

Одной из них становится компактный кроссовер, который значится под названием «Москвич 3». Предположительно этой моделью станет перелицованный JAC JS4, который по габаритам сопоставим с Kia Seltos и Skoda Karoq. Его длина составляет 4 410 мм, а расстояние между осями – 2 620 мм.

В линейке двигателей заявлено две силовых установки: атмосферный 1,6-литровый ДВС (109 л.с.) и турбомотор объёмом 1,5 литра (150 л.с.). Первый будет работать с 6-ступенчатой механикой, а второй предложат с такой же механикой или вариатором.

Второй моделью, на которую оформили ОТСС является «Москвич 3е», а по сути это электрическая версия первого автомобиля. То есть это будет перелицованный JAC iEVs4, в котором электрическая установка получит один электромотор. Мощность составит 68 л.с., а запас хода – 410 км. Оба автомобиля будут выпускать на Московском заводе.